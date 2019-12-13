السعودية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر

أدانت السعودية، الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرًا للجيش في النيجر، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة

- موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا.