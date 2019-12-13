الأمن الروسي يفكك خلية لـ"داعش" في موسكو

تمكنت أجهزة الأمن الروسية من إلقاء القبض على عناصر خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخططون لأعمال إرهابية في العاصمة موسكو اليوم.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن القوات الأمنية ألقت خلال عملية أمنية خاصة القبض على 5 عناصر من "داعش" وبحوزتهم وسائل اتصال إلكترونية وتقارير خاصة بالتحضير لأعمال إرهابية وبندقية "كلاشينكوف" ومسدس "ماكاروف" وذخيرة وجهاز تفجير يدوي الصنع. اقرأ أيضاً... روسيا تفكك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش"

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