بوتين يسعى لـ"حوار بنّاء" مع جونسون

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى "حوار بنّاء" مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهنّأه على فوزه الحاسم الذي حققه في الانتخابات التشريعية.

وقال في بيان "أنا متأكّد من أن الحوار البنّاء والتعاون في مختلف المجالات سيكونان بشكل كامل في مصلحة شعبي بلدينا والقارّة الأوروبية برمتها". اقرأ أيضاً... زعماء العالم يهنئون جونسون بفوزه في الانتخابات البرلمانية

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