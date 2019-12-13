البيت الأبيض: إقرار مواد العزل بحق ترامب "مهزلة بائسة"

وصف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تصويتاً لمجلس النواب على لائحة التهم التي قد تفضي إلى محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله الأسبوع المقبل بـ"المهزلة البائسة".

وقالت مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان، إن نقاش اللجنة القضائية حول الموافقة على مادتي العزل "وصل إلى نهاية مخجلة".

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ومع إقرار اللجنة بقيادة الديموقراطيين لائحة التهم، فإن مجلس النواب بأكمله سيصوت على الأرجح على مادتي العزل بنهاية الأسبوع.

وسيلي ذلك محاكمة في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

وقالت غريشام "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الإجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز".