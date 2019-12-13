الولايات المتحدة تتوصل لاتفاق تجارة مبدئي مع الصين

قال مصدر مطلع على سير المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، اليوم الخميس، إن البلدين توصلا إلى اتفاق تجارة "مرحلة واحد"، مضيفا أن من المتوقع صدور بيان من البيت الأبيض في وقت قريب.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاريه في ملف التجارة. وقبيل الاجتماع، أبلغ الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أعضاء مجلس الشيوخ أنه قد تكون هناك إعلانات "وشيكة" بخصوص الرسوم الجمركية الأميركية، حسبما قال السناتور جون كورنين للصحفيين.

كانت قناة "بلومبرج" التلفزيونية أول من بث خبر التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات إن المفاوضين الأميركيين عرضوا تقليص الرسوم على بضائع صينية قيمتها حوالي 375 مليار دولار بنسبة 50 بالمئة، وتعليق رسوم على سلع قيمتها 160 مليار دولار من المقرر أن تدخل حيز النفاذ يوم الأحد.

كان ترامب أعلن، في وقت سابق الخميس، أن بلاده باتت «قريبة جدا» من توقيع «اتفاق مهم» مع الصين بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة.

وكتب ترامب، على تويتر، «نحن قريبون جدا من اتفاق مهم مع الصين. إنهم يريدونه ونحن نريده أيضا».

وتخوض الصين والولايات المتحدة، صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، مفاوضات لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

يأتي إعلان ترامب قبل أيام فحسب من موعد فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على مزيد من الواردات الصينية.

وقالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يلتقي ترامب بكبار مستشاريه التجاريين، في وقت لاحق، لبحث موعد 15 ديسمبر الجاري المقرر لفرض الرسوم الجمركية الجديدة.

وتبادل البلدان رسوما جمركية بمليارات الدولارات على منتجاتهما وبضائعهما. وأثرت الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين على نمو الاقتصاد العالمي.

وسبق للرئيس ترامب أن أعلن أكثر من مرة عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.