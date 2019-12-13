كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشح لرئاسة الجزائر الخاسر يهني "تبون" على الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عز الدين ميهوبي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر أمس الخميس، عن خالص التهاني للمرشح الفائز عبد المجيد تبون الذي انتخب رئيساً جديداً للبلاد، مؤكداً احترامه للإرادة الشعبية.

وحصل تبون على 58.15% من مجموع أصوات الناخبين، بينما حل ميهوبي في المركز الرابع قبل الأخير بحصوله على 7.26% من الأصوات بما يعادل 617 ألفاً و753 صوتاً.

وقال ميهوبي الذي رشح للعب دور مهم في هذه الانتخابات في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أتقدم بالتهاني الخالصة للسيد عبد المجيد تبون بانتخابه رئيساً للجمهورية، مع تمنياني له بالنجاح في مهمته الوطنية النبيلة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري".

وأضاف: "لن يجد تبون منا إلا الدعم والعون، لا زلنا في خدمة هذا الشعب، طموحنا كان في نتيجة أفضل، نتقبل النتيجة التي تحصلنا عليها ما دامت تعكس الإرادة الشعبية".