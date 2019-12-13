كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشح لرئاسة الجزائر الخاسر يهني "تبون" على الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ميهوبي الذي رشح للعب دور مهم في هذه الانتخابات في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أتقدم بالتهاني الخالصة للسيد عبد المجيد تبون بانتخابه رئيساً للجمهورية، مع تمنياني له بالنجاح في مهمته الوطنية النبيلة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري".
وأضاف: "لن يجد تبون منا إلا الدعم والعون، لا زلنا في خدمة هذا الشعب، طموحنا كان في نتيجة أفضل، نتقبل النتيجة التي تحصلنا عليها ما دامت تعكس الإرادة الشعبية".
وحصد المرشح الرئاسي تبون على نسبة 58.15% من أصوات الناخبين؛ أي ما يعادل 4 ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً.
أما المرشح الرئاسي علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، فقد فاجأ المتابعين بإعلانه "الاعتزال السياسي" عقب خسارته للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية، بعد مشاركته في رئاسيات 2004 و2014، واتهم نظام بوتفليقة بتزويرها.
وأعلن بن فليس في ندوة صحفية، مساء الجمعة، بمقر حملته الانتخابية عن اعتزامه "تسليم المشعل للشباب كما وعدتكم"، بعد اجتماع تقييمي لحزبه حول الوضع السياسي في البلاد، على أن "يعود قرار الانسحاب إلى الحزب" كما قال.
وفي موقف لافت، قرر بن فليس عدم تقديم أي طعن للسلطة المستقلة للانتخابات، وشكرها على المجهودات التي قامت بها، كما حذر الجزائريين إلى "التزام الهدوء حفاظاً على أمن البلد"، وأكد أن "استقرار الجزائر والحفاظ على أمنها هو مبتغانا الوحيد".