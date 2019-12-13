كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء أمس، إن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم بثبات نحو قلب العاصمة "طرابلس"، من كافة المحاور المؤدية لها، في الوقت الذى تتم فيه عمليات نوعية ضد الميليشيات داخل العاصمة "طرابلس".
وأكد "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سكاي نيوز"، أن الجيش الليبي يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة فايز السراج، مشيرا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية "المسيرة"، التي تستخدم ضده.
وبدأ الجيش الوطني الليبي عملية تحرير "طرابلس" في أبريل الماضي، وخلال الأيام الماضية، حقق الجيش تقدما ضد ميليشيات طرابلس، وسيطر على مناطق الساعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوبي العاصمة.
يأتي تحرك الجيش الوطني الليبي في وقت دعت جماعة الإخوان حكومة فايز السراج في "طرابلس" لاستعجال تركيا بإرسال قوات إلى العاصمة وفق اتفاق أمني أبرم مع "أنقرة" خلال الأيام الماضية وسط رفض واسع له.