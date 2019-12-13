الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي، مساء الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة دخلت مسرح العمليات ومنطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس.

ويذكر أن قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء أمس، إن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم بثبات نحو قلب العاصمة "طرابلس"، من كافة المحاور المؤدية لها، في الوقت الذى تتم فيه عمليات نوعية ضد الميليشيات داخل العاصمة "طرابلس".

وأكد "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سكاي نيوز"، أن الجيش الليبي يتعامل مع القوات التركية المتواجدة في ليبيا لمساندة حكومة فايز السراج، مشيرا إلى نجاح الجيش في تدمير عشرات الطائرات التركية "المسيرة"، التي تستخدم ضده.