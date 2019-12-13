كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء تركيا السابق يطلق حزب سياسي جديد في تحد لـ"أردوغان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف داود أوغلو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية في الفترة من 2014 إلى 2016، عن حزب المستقبل خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الجمعة، وهي خطوة رفضها مؤيدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتبارها تهديدًا.

وقال "داود أوغلو" في الحدث، الذي أقيم في فندق بيلكنت "المسؤولية الأساسية للدولة هي توفير الظروف السياسية والثقافية والاقتصادية، التي توفر أساسًا لكرامة مواطنيها".

وأضاف، لا يمكن أن تكون هناك دولة تهمل البشر وحقوقهم الأساسية أو تنقصهم إلى منصب ثانوي، وأساس الإدارة الديمقراطية هو الاستخدام المتساوي والحر للحقوق والحريات الأساسية من قبل جميع المواطنين.

وانتقد التغييرات الدستورية، التي ركزت على السلطة في يد أردوغان، قال داود أوغلو: إن النظام الرئاسي الذي أدخل بعد استفتاء عام 2017، أدى إلى "انخفاض حاد في المعايير الديمقراطية".

استقالة حزب العدالة والتنمية

استقال داود أوغلو البالغ 60 عامًا، من حزب العدالة والتنمية في سبتمب، مدعيا أنه فشل في معالجة مشاكل البلاد، واستقال علي باباجان عضو مجلس الوزراء السابق في حزب العدالة والتنمية، قبل شهرين، ومن المتوقع أن يعلن حزبه المنافس في غضون أسابيع، وتعكس استقالاتهم سخطًا داخل حزب العدالة والتنمية، وفقًا للمراقبين.

وشهدت الظروف الاقتصادية القاسية، أن يفقد الحزب مدنًا رئيسية مثل إسطنبول وأنقرة في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا العام، وأصبح أردوغان يعتمد على تحالف مع القوميين.

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وقال كمال كان وهو كاتب عمود ومحلل سياسي بجريدة دوفار "الحزب الحاكم يفقد قوته ويدعمه من قاعدته".

حتى إذا لم تتجاوز الأحزاب الجديدة الحد الأدنى للانتخابات وهو 10 في المائة لدخول البرلمان في الانتخابات المقبلة - المقرر إجراؤها في عام 2023 رغم إمكانية إجراء استطلاعات مبكرة - فقد تجتذب عددًا كبيرًا من مؤيدي حزب العدالة والتنمية.

وقال كان "قد يكون الأمر صغيرًا لكن سيكون هناك تأثير واضح على السياسة التركية، من خلال إنشاء هذه الأحزاب الجديدة".

وأضاف، حتى إذا لم تقدم هذه الأحزاب الجديدة أي شيء جديد لقاعدة حزب العدالة والتنمية والجمهور، فهناك عدم ارتياح متزايد على نطاق واسع للحزب الحاكم.

وشدد داود أوغلو، على تنوع 154 موقعًا مؤسسًا لحزب المستقبل، والتي تضم أعضاء من الأقليات الدينية والعرقية إلى جانب أعضاء سابقين في حزب العدالة والتنمية، واشتكى من أن حزب العدالة والتنمية فقد الاتصال بجذوره، وأصبح يهيمن عليه مجموعة من المستشارين المحيطين بأردوغان.