كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية داعمة لحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، عقوبات على شخصيات لبنانية داعمة لميليشيا حزب الله.

وأشارت الوزارة، إلى أن الشخصيات التي تطالها العقوبات الأمريكية من خارج الطائفة الشيعية، فهم (على صالح عاصي وناظم سعيد أحمد وطوني صعب) لتمويلهما "حزب الله .

وأوضحت أن العقوبات على شركة طيران "ماهان" الإيرانية، لدورها في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الخارج، مشددة على أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران.