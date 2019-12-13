كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين كمرحلة اولى، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وطغى المناخ التشاؤمي على التفاؤل الذي ساد بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بأقل من المتوقع عند 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر.
وحذر خبراء تجارة من أن الانتهاء من اتفاق "المرحلة واحد" قد يتأخر إلى العام القادم، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق الأسواق من أن المفاوضات قد تتلقى ضربة مع موافقة مجلس النواب الأمريكي على تشريعين يستهدفان دعم الاحتجاجات في هونج كونج، وهو ما يلقى معارضة كبيرة من الصين.
وأشارت وكالة "بلومبرج"، في تقرير سابق، إلى أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى توافق بشأن ظروف إبرام اتفاق "المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية، موضحة أن هذه الصفقة يجب أن يصادق عليها ترامب كي تدخل حيز التنفيذ.
بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قالت إنه "على علم بسير المفاوضات" أن الحكومتين الأمريكية والصينية توصلتا إلى "صفقة مبدئية" لإنهاء "الحرب التجارية" المشتعلة بين الطرفين منذ 17 شهرا، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الدخل والاستثمارات للشركات في العالم برمته.