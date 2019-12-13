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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح": يجب مقاضاة نظام أردوغان داخل تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:53 م
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وكالات
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وأضاف أن "هذا القرار ومواساة لأردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية".
وتابع أن "القرار التركي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوت عروبي، وهو بمثابة تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، معلناً اعتزامه مقاضاة نظام أردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية".
واختتم تيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، بيانه بالقول إن "اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة، لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات".
وسبق أن كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ورئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، محمد دحلان، عن وثائق تدين النظام التركي وتدخلاته في دول مثل ليبيا وسوريا ومصر، من أجل زعزعة الاستقرار فيها، ضمن مخططات تحالفه مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
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