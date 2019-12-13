كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 13/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || توقف محادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إنه غضب من هجوم لطالبان بالقرب من مطار باجرام هذا الأسبوع، و"نحن نتوقف لفترة وجيزة"، على ما يبدو في إشارة إلى محادثات السلام التي استؤنفت مؤخرًا مع الجماعة المسلحة. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "تبون" يفوز بالانتخابات الرئاسية الجزائرية

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، اليوم الجمعة، أن المرشح المستقل عبد المجيد تبون، حصل على 4 ملايين و945 ألف و116 صوت، بنسبة 58%، ما يعني فوزه بالانتخابات الرئاسية منذ الدور الأول. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يسيطر على معسكر حمزة

أفاد موقع العربية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الوطني الليبي تقدم إلي جنوب العاصمة طرابلس، حيث فرض سيطرته على معسكر حمزة.

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