تصنيف فوربس: ميسي أكثر رياضيي العالم ربحا للمال في عام 2019.. وهذا ما جناه

أصدرت مجلة “فوربس” الأمريكية تصنيفها السنوي لأكثر الرياضيين كسبا للأموال في عام 2019، وضمت قائمة أكثر 5 رياضيين كسبا ثلاثة من لاعبي كرة القدم. وتصدر الأرجنتيني، لاعب نادي برشلونة الإسباني “ليونيل ميسي” قائمة أكثر الرياضين كسبا للأموال في عام 2019، بمبلغ وصل إلى 127 مليون دولار. واحتل البرتغالي “رونالدو” المركز الثاني بمبلغ وصل إلى 109 ملايين دولار، وبفارق 4 ملايين دولار، حل البرازيلي “نيمار” في المركز الثالث بمبلغ وصل إلى 105 ملايين دولار. Advertisements وجاء الملاكم المكسيكي “ساوول ألفاريز” في المرتبة الرابعة بـ94 مليون دولار، واختتم السويسري “روجيه فيدرير” قائمة الخمسة الأوائل بـ93 مليون دولار. وشهدت القائمة دخول المصري صلاح باحتلاله المركز الـ98 مناصفة مع لاعب السلة الإسباني “مارك غازول” بمبلغ وصل إلى 25,1 مليون دولار. يذكر أنه يدخل في التصنيف جميع ما يحصل عليه الرياضيون من رواتب، وجوائز، ومكافآت، وعقود رعاية، والمثير في الأمر أن المبالغ المالية، التي حصل عليها أول 100 رياضي تعادل 4 مليارات دولار، أي بزيادة مقدارها 5 في المائة عمّا تم تحصيله في العام الماضي.

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