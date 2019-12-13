الفنان المصري أحمد وفيق: أرغب بتقديم رواية المغربي الطاهر بنجلون فيلما – فيديو

كشف الفنان المصري، أحمد وفيق، لـ”اليوم24″ أنه متحمس لتقديم فيلم مستوحى من رواية الأديب المغربي الشهير، الطاهر بنجلون “يوم صامت في طنجة”، معبرا عن تحسره لعدم وجود انتاجات مشتركة بين مصر والمغرب.

وصرح أحمد وفيق أنه عند قراءته رواية “يوم صامت في طنجة”، تفاعل معها، إذ من الممكن أن يقدمها فيلما، إما باللغة العربية الفصحى، أو الدارجة المغربية.

وعبر أحمد وفيق عن حزنه لعدم وجود أعمال مشتركة بين بلده، والمغرب، مشيرا إلى أن بعض الأعمال اقترحت عليه، لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، الذي سيعكس ثقافة بلدين غنيين، مؤكدا أن التعاون بين المغرب ومصر فنيا، يستلزم عملا قويا.

وتجمع أحمد وفيق علاقة مميزة بالمغرب، إذ دأب على زيارته بعد أول مرة عندما نال شهادة ثانوية، وكافأه والده برحلة إلى المملكة، ثم أصبح يتردد عليها بشكل دوري، يصل إلى 6 أو 7 مرات في السنة، كما أنه أجرى عملية جراحية على مستوى الحنجرة في مدينة الدارالبيضاء، قبل أشهر.