وجه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعب الجزائري عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية. وقال تبون على حسابه الرسمي بـ “تويتر”، “بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون”. وأضاف “أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي”. Advertisements وتابع قائلا “وأدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معا الجزائر الجديدة”. وكان رئيس اللجنة العليا المستقلة للإنتخابات قد أعلن عن فوز تبون بمنصب الرئاسة، مبرزا حصوله على نسبة 58 بالمائة من الأصوات في الإنتخابات التي جرت أمس الخميس، لكن عشرات الآلاف من المتظاهرين عبروا، خلال مسيرات صباح اليوم، عن رفضهم لهذه النتائج التي اعتبروها مزورة، مؤكدين مطالبهم برحيل رمووز النظام عن الحكم.

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كانت هذه تفاصيل خبر تبون” يوجه أول رسالة للجزائريين بعد إعلان انتخابه والآلاف في الشوارع يحتجون “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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