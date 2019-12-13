حكام المباريات المؤجلة.. تمسماني يدير “الكلاسيكو” ولمسلك يقود مباراة السريع والرجاء

كشفت اللجنة المركزية للتحكيم، عن الحكام الذين سيقودون المباريات المؤجلة في البطولة الاحترافية، التي ستقام نهاية الأسبوع الجاري.

ويتولى الحكم رضوان جيد، بمساعدة أزگاو لحسن، واللوزاتي رشيد من عصبة سوس، قيادة مباراة نهضة بركان وضيفه الدفاع الحسني الجديدي، غدا السبت، في حين سيكون الرحماني حسن من عصبة الشرق حكما رابعا.

ويشرف طاقم تحكيمي من عصبة الغرب، بقيادة عبد العزيز لمسلك، بمساعدة بيرينسي زكرياء، وبوشتاوي زكرياء، والحكم الرابع مصطفى هيري من عصبة تادلة، بإدارة لقاء سريع واد زم والرجاء الرياضي، الأحد المقبل.

ويدير الحكم تمسماني هشام، بمساعدة جلال ميموني، وأمين دحان، من عصبة الشرق، بالإضافة للحكم الرابع يوسف وادريري من عصبة الدار البيضاء الكبرى، لقاء “الكلاسيكو” بين الوداد الرياضي، وضيفه الجيش الملكي، بعد غد الأحد.