شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع عشرة مدنيين في انفجار قنبلة شرق أفغانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:26 مساءً, 13 ديسمبر 2019 م المناطق - واس لقي عشرة مدنيين مصرعهم وأصيب ستة آخرون اليوم بانفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في منطقة جاغتو شرق أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري أن انفجار وقع عندما اصطدمت عربة كانت تقل مدنيين بقنبلة مزروعة على جانب الطريق أدى إلى مقتل عشرة أشخاص بينهم أربع نساء وطفل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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