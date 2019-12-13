أمريكا تفرض عقوبات على 3 لبنانيين و17 كيانا لتمويلهم حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على 3 لبنانيين و17 كيانا متورطين في عمليات تمويل مليشيا حزب الله الإرهابية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن الشخصيات التي شملتها العقوبات استغلت معاناة الشعب اللبناني لتمويل مليشيا حزب الله عبر غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن المشمولين بالعقوبات هم: صالح عاصي وناظم أحمد وطوني صعب، وجميعهم يحملون الجنسية اللبنانية.

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ولم تكن العقوبات التي أعلن عنها لجمعة، الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني 2017، فقد سبقتها سلسلة من العقوبات على الحزب الإرهابي.

وقررت الإدارة الأمريكية خلال عهد ترامب توسيع العقوبات المصرفية على حزب الله.

وقدم بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا، يسعى إلى فرض عقوبات على حزب الله الإرهابي وبعض قياداته وعلى رأسهم زعيمه حسن نصر الله، بسبب مشاركتهم في دعم العنف بسوريا.

و اعتمد الكونجرس الأمريكي بالإجماع مجموعة جديدة من العقوبات استهدفت الأفراد والحكومات الذين يقدمون الدعم المالي والعسكري للحزب في لبنان، حيث أصدرت 3 مشاريع قوانين في مجلس النواب ووافق عليها جميع النواب الحاضرين في الجلسة.

ونصت مشروعات القوانين على إدراج الأفراد والحكومات التي تقدم الدعم المالي أو العسكري لحزب الله في قائمة العقوبات، كما تدين استخدامه المدنيين كدروع بشرية في بعض المناطق، وأخيرا دعا القانون الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار الحزب منظمة إرهابية.