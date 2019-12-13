واشنطن: المجتمع الدولي لن يتسامح مع نشاط إيران المقوض للاستقرار

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع إيران ونشاطها المقوض للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال إسبر في تصريحات صحفية: إن طهران تواصل سلوكها المزعزع لاستقرار الشرق الأوسط".

والأحد الماضي، أوضح إسبر أن الولايات المتحدة ستردع السلوك الإيراني كما ينبغي إذا لم تتوقف طهران عن انتهاكاتها.



وأضاف، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن بلاده حققت هدفها في الشرق الأوسط وهو "ردع سلوك إيران السيئ".

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وكانت إيران أعلنت، السبت، أنها ستكشف قريبا عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وذلك استمرارا لسياستها في انتهاك الاتفاق النووي، المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.





ونقل التلفزيون الإيراني عن علي أصغر زارين، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية، قوله: "في القريب العاجل سنكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي مصنعة محليا".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت طهران إنها بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم في خطوة تصعيدية ضد المجتمع الدولي بتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى، يجب على الأولى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأقل تطوراً من نوع "إي آر-1".

وقرر مجلس الأمن عقد اجتماع في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة تنفيذ قرار عام 2015 بشأن الاتفاق النووي الإيراني.