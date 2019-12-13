شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مطربى منتدى شباب العالم: الموسيقى تلم شمل العالم تحت راية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "السلام.. الحب.. التقدم" رسائل حملها كل من فرونيكا وويلى للعالم من أرض مصر، قبل انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مؤكدين أن الموسيقى والغناء وسيلة للم شمل العالم تحت راية مصرية، وأنهم سيعودن لوطنهم محملين بالأفكار والقرارات التى تساهم فى مزيد من التقدم والاستقرار.

المطربة الروسية فيرونيكا، والتى من المقرر أن تشارك فى الفقرة الغنائية لمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، المقرر له الانطلاق يوم السبت المقبل، قالت إنها سعيدة بالمشاركة فى المنتدى، لافتة إلى أنها تقدمت العام الماضى وتم قبولها لكنها لم تستطع الحضور، لكنها أصرت على المشاركة هذا العام.

وأضافت فيرونيكا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها سعيدة لاختيارها للمنتدى لأنها تحب التواصل مع الناس من مختلف الشعوب، مشيدة بتنظيم المنتدى الرائع، مشيرة إلى أنها تعرف بعض المقطوعات الموسيقية من الفن المصرى، لكنها لا تعرف مطربين.

وتابعت فرونيكا أن الموسيقى والفن يستطيعان لم شمل العالم، وأنهما من العوامل المؤثرة التى تحرك مشاعر الإنسانية، لافتة إلى أن المنتدى سيجعلها تشارك فى السنوات القادمة وسيؤثر فيها، خاصة أنه فرصة كبيرة للتأكيد أنه على الجميع يجب أن يحب بعضه البعض.

فيما قال ويلى صالح "تشادى الجنسية"، لاعب آلة الجيتار، المشارك لفرونيكا فى الافتتاحية الغنائية، إنه يشارك فى المنتدى لأول مرة، لافتا إلى أنه تقدم للحضور العام الماضى ولكن لم يتم اختياره، وعاود التقدم العام الحالى وتم قبوله، معربا عن سعادته بتوجيه الدعوة إليه من مصر، والمشاركة فى هذا المنتدى العالمى، موضحا أن رسالتها للعالم من مصر هى: "السلام والتقدم والحب".

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وأضاف ويلى لـ"الخليج 365" أنه يعرف عددا من المطربين المصريين منهم محمد منير، ودينا الوديدي، لافتا إلى أن عازف الدرامز الخاص بفرقته من مصر، مؤكدا أن مصر آمنة مستقرة متطورة.

وعن فريقهم الغنائى وكيف تم تشكيله، قال ويلى إن فرونيكا تعيش فى روسيا وأحيانا تزور ألمانيا، وهو يعيش فى ألمانيا، والتقيا فى برين منذ عامين، ونشأت بينهما صداقة، وقاما بعمل 3 دويتو معا، مشيرا إلى أن كلا منهما له أعماله الخاصة يضا.

وعن الأغانى التى من المقرر أن تعرض فى المنتدى، أكدا أنهما سيقدمان أغنيتين، الأولى تتحدث عن السلام، والثانية بها رسائل للشباب.

وتابع ويلى أن الموسيقى تجمع الناس أكثر من الأغانى، لأن الشخص قد لا يستطيع فهم أو تحدث لغات العالم المختلفة لكنه يستطيع السماع والتأثر بالموسيقى حول العالم، لافتا إلى أن الموسيقى تعد وسيلة لجمع شمل الناس خاصة الشباب، لأن العالم يشهد صراعات اجتماعية وسياسية، موضحا أن الموسيقى نوع من أنواع الدمج الاجتماعى.

وتابع أن هناك عدة منتديات يتم تنظيمها فى أفريقيا لكن المنظمين يكونون من جنسيات مختلفة، لكن منتدى شباب العالم بأيدى مصرية أفريقية، وهو ما يجعلنا نفتخر به ونسعى دوما للمشاركة فيه، لافتا إلى أنه عندما يعود إلى وطنه سيكون محملا بالأفكار والقرارات الجديدة، وسيكون واثقا أن هناك تغييرا سيحدث بالفعل، موضحا أن رسالته للعالم هى: "التقدم والتعاون".