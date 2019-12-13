فيديو .. تقرير يكشف ممارسات أردوغان غير المشروعة بالمنطقة ودعم للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو يكشف عن الانتهاكات التى يمارسها أردوغان ، من خلال طرق غير مشروعة، والتى كان آخرها الاتفاقية المزعومة التى عقدها أردوغان مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، والتى تتيح لتركيا نهب ثروات ليبيا.
وأضاف التقرير ، أن الجيش الليبي الوطني، يقف بالمرصاد لمحاولات أردوغان ، وإنهاء أطماعه في المنطقة، والتى يسعى لها من خلال دعم الجماعات الإرهابية ، ولفت التقرير أن كل هذه التهديدات التى يلوح بها أردوغان لن تفلح، نتيجة للرفض الدولى والعربي لما يقوم به أردوغان في المنطقة من دعم للإرهاب والسعى لتدمير الدول العربية.
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