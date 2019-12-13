شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ختام منتدى أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمنتدي، إن موضوعات جدول الأعمال كانت معبرة عن التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لمشاركة الحضور الفاعلة خلال جلسات المنتدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ختام منتدى أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.