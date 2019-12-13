بني ملال.. العثور على جثة امرأة لقيت مصرعها في ظروف غامضة

عثرت السلطات المحلية في بني ملال، اليوم الجمعة، على جثة امرأة لقيت مصرعها في ظروف غامضة داخل منزلها أمام ثانوية العمرية.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن امرأة في الخمسينات من عمرها، عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها، وآثار رضوض ظاهر على مستوى رأسها.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية، التي انتقلت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا لتحديد ظروف، وملابسات الوفاة.
وأودعت جثة الهالكة مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة.
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