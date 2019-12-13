بعد تجربتها الأولى في رمضان.. سلمى رشيد تعود إلى التمثيل من جديد

تخوض الفنانة، سلمى رشيد، ثاني تجاربها في ميدان التمثيل، في سلسلة مقرر عرضها في رمضان المقبل، بعد أولى تجاربها في هذا الميدان، في فيلم تلفزي عرض، رمضان الماضي.

ويبدو أن سلمى رشيد نجحت في أولى أعمالها في التمثيل في الفيلم التلفزي” قلبي بغاه”، ليتم استقطابها هذه المرة لسلسلة يرتقب عرضها على القناة الثانية في الموسم الرمضاني المقبل.

وانضمت سلمى رشيد إلى قائمة المغنيات، اللواتي دخلن عالم التمثيل، مستغلات شهرتهن في الغناء، وقاعدتهن الجماهرية، للاستفادة منها في التمثيل لجذب الجمهور لمشاهدة الأعمال، التي يشاركن فيها.

ومن المغنيات، اللواتي اقتحمن التمثيل، ابتسام تسكت، ودنيا باطمة، وخولة بنعمران، وأخريات.