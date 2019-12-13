القسم الثاني.. تحديد موعد المباراتين المؤجلتين لـ”الطاس”

كشفت لجنة البرمجة، التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم، موعد المباراتين المؤجلتين لفريق الاتحاد الرياضي البيضاوي في بطولة القسم الوطني الثاني.

ويرحل “الطاس”، في 17 من دجنبر الجاري، إلى مدينة الحسيمة لمواجهة شباب الريف المحلي، في لقاء مؤجل عن الأسبوع السادس.

وتم تحديد، تاريخ 25 من الشهر ذاته، موعدا للمباراة المؤجلة عن الجولة الثامنة، التي سيحل خلالها الفريق البيضاوي ضيفا على الشباب الرياضي السالمي.

يذكر أن المباراتين تم تأجيلهما، نظرا إلى التزام “الطاس” بمنافسات كأس العرش، التي تمكن من الظفر بلقبها للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على حسنية أگادير، بهدفين مقابل هدف واحد، علما أن الملعب الشرفي في وجدة كان مسرحا لهذا النهائي، في 18 نونبر الماضي.