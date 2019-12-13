بحضور السفير المجري.. جمعية “تيبو” توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة هنغارية – فيديو

تم، أمس الخميس، في العاصمة الإدارية للمملكة الرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية “تيبو” المغربية، ومؤسسة من المجر، وذلك تحت رعاية، ودعم السفير المجري في المغرب.

وأعرب محمد أمين زريات، الرئيس المؤسس لجمعية “تيبو” عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، خصوصا أن المؤسسة الهنغارية رائدة عبر العالم في مجال التربية الإيجابية.

وأشار زريات إلى أن الهدف من توقيع هذه الشراكة، يهم بالأساس إدماج الشباب عن طريق الرياضة، وذلك عبر مجموعة من البرامج، التي تقوم بها “تيبو”.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس “تيبو” المغرب أن هذه الأخيرة تمتلك برنامجا يستهدف الأحياء الشعبية، عبر الاشتغال بطريقة احترافية، من أجل مواكبة الطفل، حتى يصبح “بطل الحياة”، يعود بالنفع على نفسه بشكل خاص، والمجتمع بصفة عامة.