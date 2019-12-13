التوصل إلى تجاري بين الصين والولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الصين مساء اليوم، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن إلغاء الرسوم الجمركية المقرر فرضها على الصين في نهاية الأسبوع الجاري.

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