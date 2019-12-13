شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان فوز «عبد المجيد تبون» بالانتخابات الرئاسية في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الجمعة، فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 58% من أصوات المقترعين، ما يلغي احتمال الدورة الثانية بعد تلك الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية.

في حين حصل المرشح عبد القادر بن قرينة على 1.477.735 صوتا أي نسبة 17.38% من المقترعين، والمرشح علي بن فليس على 896.934 صوتا أي 10.55% من مجمل الأصوات.

وأوضحت السلطة الوطنية أن نسبة المشاركة داخل البلاد وصلت إلى 41 %، في حين بلغت النسبة الإجمالية في الخارج 39%، وبلغت نسبة المشاركة النهائية بالمجمل 39.83%.