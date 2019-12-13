شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسئلة تجيب.. من هو "تبون" الرئيس الثامن للجزائر ؟ والان نبدء بالتفاصيل
متى ولد ؟
ولد عبد المجيد تبون في 17 نوفمبر عام 1945، في ولاية النعامة بالجزائر.
أين تخرج؟
تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965 بعد تخصصه في الاقتصاد والمالية.
ما هو عمله ؟
شغل تبون مواقع ولائية ووزارية في حكومات مختلفة، فتقلد مناصب عدة، من مسؤول على مستوى الجماعات المحلية بين عامي 1978 و1992 إلى والٍ للمحافظات.
متى دخل الوزارة ؟
1991 ـ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية.
1999: وزير السكن والعمران.
1991 •2000: وزير الاتصال.
2001 ـ 2002: وزير السكن والعمران.
2012: وزير السكن والعمران؛
2013: وزير السكن والعمران والمدينة.
2014: وزير السكن والعمران والمدينة.
2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.
متى تولى رئاسة الحكومة؟
تولى تبون رئاسة الحكومة منذ يونيو حتى أغسطس 2017، خلفا لسلال، لتكون بذلك أقصر حكومة في التاريخ السياسي الجزائري. وفي وقت لاحق، تسلم وزارات عدة أبرزها الثقافة والجماعات المحلية والتجارة والسكن.
ما هو ترتيبه بين الرؤساء؟
عبد المجيد تبون هو الرئيس الثامن للجمهورية الجزائرية
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