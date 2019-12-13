الامانة تعلن المباشرة بتطوير مجسر ملعب الشعب وسط بغداد

اعلنت أمانة بغداد، الجمعة، المباشرة بتطوير مجسر ملعب الشعب، الذي يربط منطقة الكرادة بزيونة وسط العاصمة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات دائرة المشاريع قامت بالمباشرة بتطوير مجسر ملعب الشعب الذي يربط منطقة الكرادة بزيونة وبالعكس، والذي يعد من المجسرات الحيوية والمهمة في العاصمة".



واضافت، أن "اعمال التطوير تتضمن قشط المجسر ولكلا الجانبين ومن ثم الاكساء بالكامل مع قطع جزئي للمجسر كمرحلة أولى، يليها أعمال صيانة مفاصل التمدد في مرحلة ثانية، وفي وقت لاحق وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

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