بالفيديو: تقديم مقترحات بشأن قانون الانتخابات الجديد

كشف النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، عن تقديم اللجنة القانونية لاربعة مقترحات من أصل سبعة مقترحات تقدمت بها الكتل السياسية حول قانون الانتخابات الجديد. وداعا تلك الكتل الى الالتزام بآليات النظام الداخلي لمجلس النواب. شاهدوا الفيديو المرفق، للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

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