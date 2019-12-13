بالفيديو: من المسؤول عن حادثة ساحة الوثبة؟

اختلفت الروايات حول حادثة ساحة الوثبة وسط بغداد، لكن ما صور من قبل المتظاهرين أنفسهم هو تعليق لجثة شاب بعد حرق منزله وقتله. ويقول بعض المتظاهرين انه كان مخمورا واطلق النار على عدد من المحتجين. فيما قال آخرون ان مشادة كلامية حدثت بينه وبين بعض المتظاهرين أمام منزله تطورت الى اطلاقه النار عليهم ليعلق بعدها على عمود لاشارة المرور.



وشهدت هذه الحادثة ردود افعال واستهجانا واسعا من قبل جهات سياسية وثقافية وشعبية مطالبين بضرورة تدخل قوات الامن لحماية المتظاهرين ومنع المندسين من حرف التظاهرات عن سلميتها. المتظاهرون في ساحات الاعتصام، رفضوا هذه الاعمال التي تمارس خارج اطار السلمية، عادين ما حدث في ساحة الوثبة جريمة ضد الانسانية يعاقب عليها القانون. ودعوا جميع المتظاهرين الى ضرورة التعامل مع القوات الامنية لمنع مثل هذه الاعمال.وشهدت هذه الحادثة ردود افعال واستهجانا واسعا من قبل جهات سياسية وثقافية وشعبية مطالبين بضرورة تدخل قوات الامن لحماية المتظاهرين ومنع المندسين من حرف التظاهرات عن سلميتها. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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