البرلمان الألماني يوافق على تشديد قانون حيازة السلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) الجمعة على تشديد قانون حيازة السلاح، الذي دار جدل طويل بشأنه.
وينص القانون المعدل بأصوات الائتلاف الحاكم على توسيع السجل الوطني للسلاح، لتسهيل تتبع كافة الأسلحة النارية.
ومن المقرر أيضا تطبيق إلزام جديد لشركات السلاح وتجار السلاح بالإبلاغ.
كما يحد القانون من مساحة خزينة السلاح في أنواع معينة من الأسلحة النارية، لكي يجعل من الصعب استخدامها في هجمات إرهابية.
وعقب احتجاجات لاتحادات القناصة والصيادين، تم تخفيف التشديد في صياغة بعض القواعد في القانون.
وصوت الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ضد تشديد القانون الذي طرحه وزير الداخلية هورست زيهوفر، بينما امتنع حزب الخضر وحزب "اليسار" عن التصويت.
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