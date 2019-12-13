دول عربية وغربية تهنئ عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسا للجزائر

هنأ زعماء ورؤساء دول عربية وغربية، الجمعة، الرئيس عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية ‏الجزائرية، معتبرين أنها خطوة مهمة نحو تقدم بلاده.

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الجزائري الجديد.

وفي مصر هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب الجزائري ودولة الجزائر، بنجاح الانتخابات الرئاسية، مقدما التهنئة للرئيس المنتخب على ثقة الشعب به.

وقال السيسي على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به".

كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب، راجيا كل التوفيق والسداد له، ومشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين.

من جهتها اعتبرت روسيا أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد، معربة عن أملها في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد له إلى تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية.

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وقالت الخارجية الروسية، في بيان الجمعة: "جرت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يوم 12 ديسمبر/ كانون أول، انتخابات رئاسية. وفاز فيها، وبحسب المعطيات، التي أعلنتها سلطة الانتخابات المستقلة الجزائرية، المرشح المستقل ورئيس الوزراء الأسبق للبلاد، عبد المجيد تبون، بحصده 58.15% من الأصوات

وأضافت الوزارة: "نعتبر إجراء هذه الفعالية السياسية الداخلية المهمة خطوة كبيرة في ضمان تقدم الجزائر الصديقة".

وتابعت: "نأمل في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد للدولة الجزائرية إلى استمرار تعزيز وتوسيع العلاقات متعددة الجوانب بين روسيا والجزائر بصورة ممنهجة".

وأعلنت، الجمعة، السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر عن حسم المرشح المستقل عبدالمجيد تبون نتائج انتخابات الرئاسة من الدور الأول على حساب بقية المرشحين الأربعة.

وبهذه النتيجة يصبح تبون ثامن رئيس يحكم الجزائر منذ استقلالها في 5 يوليو/تموز 1962، بعد كل من: أحمد بن بلة (1962 – 1965)، هواري بومدين (1965 – 1978).

والشاذلي بن جديد (1979 – 1992)، ورئيسيْ المجلس الأعلى للدولة الراحليْن محمد بوضياف (يناير 1992 – يونيو 1992)، وعلي كافي (1992 – 1994)، اليامين زروال (1994 – 1999)، عبدالعزيز بوتفليقة (1999 – 2019).

ويخلف عبدالمجيد تبون الرئيسَ السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أجبرته مظاهرات ضخمة على الاستقالة بعد 20 عاما من حكم البلاد، كان يعتزم تمديدها لربع قرن بترشحه لولاية خامسة.

ويعد الرئيس الجديد للجزائر من الوجوه التي برزت أكثر في عهد الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، من خلال مناصب وزارية، أبرزها وزارة السكن.

كما أنه "أقل رؤساء الوزراء بقاء على رأس الحكومة" بعد إقالته التي أثارت الكثير من الجدل عام 2017.