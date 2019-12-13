رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الجزائري الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية ‏الجزائرية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الجزائري الجديد.



وأعلنت، الجمعة، السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر عن حسم المرشح المستقل عبد المجيد تبون نتائج انتخابات الرئاسة من الدور الأول على حساب بقية المرشحين الأربعة.



وبهذه النتيجة يصبح تبون ثامن رئيس يحكم الجزائر منذ استقلالها في 5 يوليو/تموز 1962، بعد كل من: أحمد بن بلة (1962 – 1965)، هواري بومدين (1965 – 1978).



والشاذلي بن جديد (1979 – 1992)، ورئيسيْ المجلس الأعلى للدولة الراحليْن محمد بوضياف (يناير 1992 – يونيو 1992)، وعلي كافي (1992 – 1994)، اليامين زروال (1994 – 1999)، عبدالعزيز بوتفليقة (1999 – 2019).

