شكرا لقرائتكم رئيس الجزائر الجديد: ملتزمون بالتغيير وقادرون عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكر الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون، الجمعة، أبناء الشعب على الثقة التي وضعوها به بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال تبون: "ملتزمون بالتغيير في الجزائر وقادرون عليه".

كما دعا إلى الاستعداد لبناء الجزائر الجديدة، بحسب تعبيره.

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"فوز بالأغلبية"

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر كانت أعلنت، الجمعة، فوز عبد المجيد تبون بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 58 في المئة من أصوات المقترعين، ما يلغي احتمال الدورة الثانية بعد تلك الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية.

في حين حصل المرشح عبد القادر بن قرينة على 1.477.735 صوتا أي نسبة 17.38% من المقترعين، والمرشح علي بن فليس على 896.934 صوتا أي 10.55% من مجمل الأصوات.

وكان المرشح الرئاسي المستقل عبد المجيد تبون تقدم في وقت سابق في عدد من مراكز الفرز خلال الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أظهرت بعض الاستطلاعات، تلاه المرشح عبدالقادر بن قرينة.

في حين اتسمت عملية الانتخابات الرئاسية بامتناع قياسي عن التصويت، ورفض شديد من قبل حركة الاحتجاج الشعبية التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل الماضي.