لافروف وجاويش أوغلو بحثا هاتفيا التسوية السلمية في سوريا

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأن "وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ بحث في ​اتصال​ هاتفي مع نظيره التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، تطورات الأوضاع في ​سوريا​ والأوضاع العامة في منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​".

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