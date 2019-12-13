الخارجية الروسية: إجراء انتخابات رئاسة الجزائر خطوة مهمة بتقدم هذا البلد الصديق

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن "إجراء انتخابات رئاسة الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد الصديق"، معربة عن أملها في "أن يؤدي انتخاب رئيس جديد له إلى تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية".
وكانت قد أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، فوز المترشح عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر، حسب النتائج الرسمية الأولية، ليكون بذلك ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية.
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