الخارجية الروسية: إجراء انتخابات رئاسة الجزائر خطوة مهمة بتقدم هذا البلد الصديق

اعتبرت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "إجراء انتخابات رئاسة ​الجزائر​ خطوة مهمة في تقدم هذا البلد الصديق"، معربة عن أملها في "أن يؤدي انتخاب رئيس جديد له إلى تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية".

وكانت قد أعلنت هيئة ​الانتخابات​ الجزائرية، فوز المترشح عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر، حسب النتائج الرسمية الأولية، ليكون بذلك ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية.