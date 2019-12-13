مسؤول مصري: مصر لن تسكت على تحرش تركيا والمنطقة ستتحول لساحة حرب

لفت عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري إلى أن "المنطقة ستتحول لساحة حرب بسبب تحرشات تركيا، ومصر لن تسكت ولن تكون المعتدية"، مشيراً إلى أن "هناك مؤامرة ضد مصر تنفذها تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج"، مصيفاً "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد مصر بإرسال قوات إلى ليبيا".
وأشار إلى أن "أردوغان وقع اتفاقية مع السراج سيتواجد بموجبها في المياه الليبية، وذلك سعيا من أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية"، لافتاً إلى أن "خطة أردوغان في ليبيا مفادها السيطرة على ليبيا وبناء قصر للسراج وينقل أسرته من بريطانيا إلى ليبيا، موضحا أن السراج يبيع ليبيا من أجل الكرسي"، مؤكداً أن "تركيا طلبت من السراج تحويل كل الاستثمارات الليبية في الخارج إلى تركيا، وحان الوقت للتصدي بقوة لكل من تسول نفسه التطاول على مصر".
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