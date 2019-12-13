مسؤول روسي: الوضع في ليبيا ضمن أجندة الحوار بين روسيا وتركيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​ألكسندر غروشكو​، أن "الوضع في ​ليبيا​ يقع في قلب ​الاتصالات​ الجارية بين ​روسيا​ و​تركيا​، وأن الجهتين تبحثان عن نقاط تفاهم حول هذا الموضوع"، مشيراً إلى "أننا نخوض حوارا سياسيا مكثفا شبه يومي حول مواضيع واضحة تماما ومعروفة لدى الجميع، ونناقش جميع القضايا التي نعتبرها ذات أهمية بالنسبة للأمن الإقليمي".

ولفت إلى أنه "تقع ليبيا في قلب الاتصالات السياسية، كما هو حالنا مع كثير من شركائنا. نبحث عن نقاط تفاهم"، مؤكداً أن "روسيا ترحب بجهود التوسط بين الجهات الليبية، والتي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ​غسان سلامة​"، قائلا: "ما يجمع بين أناس ذوي الحكمة، هو إدراك أن المشكلة يجب أن يحلها الليبيون أنفسهم، بمشاركة جميع الأطراف الليبية، عن طريق التفاوض".