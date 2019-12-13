حمدان: عشقنا الى فلسطين يجعلنا أبداً نسعى ونناضل دائماً من اجل العودة اليها

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" ​العميد مصطفى حمدان​ خلال لقائه مسؤول المؤسسات الحركية ل​حركة فتح​ في ​بيروت​ محمد دبدوب أن "في هذه الظروف الصعبة الذي يمر بها الوطن اللبناني لا بد أن نتوجه إلى أهلنا ال​فلسطين​يين في مخيمات الشتات بكل الشكر والعرفان بالجميل لاستمرارهم في الحرص على ​الأمن​ الوطني اللبناني ومنع أي محاولات لإدخالهم في مشاكل الواقع اللبناني الداخلي".

وشدد على "قدرة أهلنا ​الفلسطينيين​ في إبداع الحلول للمشاكل الاجتماعية رغم الواقع المعيشي المتدني والصعب لهم، الا أنه كما مقاومتهم دائماً يبتكرون الأساليب والظروف في التكافل والتضامن الاجتماعي"، مشيراً الى ان "أهلنا الفلسطينيين لا يرون الا تحرير فلسطين كل فلسطين من بحرها الى نهرها وقدسها الشريف وأنهم عائدون عائدون إلى أرضهم حتى لو حاولت كل قوى الشر والبغي والطغيان في ​العالم​ دفعهم الى ​التوطين​ في أماكن تواجدهم، فإن عشقهم وعشقنا الى فلسطين يجعلنا أبداً نسعى ونناضل دائماً من اجل العودة اليها، ولأنها تجمع كل العرب وتحميهم وتصونهم والترجه خارجها هناك التفرق والتمزيق والتدمير وصقيع عربي شاهدناه ونحن على اقتناع ان تحرير فلسطين كل فلسطين ات لا محال يرونها بعيدة ونراها اقرب من القريب".