اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "البرلمان السويسري يصدر موافقته على منح الدولة ال​لبنان​ية الحق بالاطلاع على بيانات ومعلومات ارصدة اللبنانيين في ​سويسرا​"، مؤكدا ان "طريق استرداد الاموال المنهوبةأاصبح سالكا من جانب سويسرا، الكرة الآن في ملعب لبنان و​وزارة المال​ فيه"، مضيفا:"لا حجج بعد اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: لا حجج بعد اليوم لاسترداد المال المنهوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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