الجديد: هدى سلوم أبلغت القاضي رزق أنّها لم توقع على محضر التحقيق

افادت معلومات لقناة الـ "الجديد" بأن " مدير عام ​هيئة ادارة السير​ ​هدى سلوم​ أبلغت القاضي جورج رزق الذي استجوبها على مدى ٣ ساعات أنّها لم توقع على محضر التحقيق الذي أجرته معها القاضية ​غادة عون​".

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