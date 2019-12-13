اعتبر الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما يتعرض له ​لقمان سليم​ ومكرم رباح ورفاقهما من المناضلين لأجل سيادة ​لبنان​ والدفاع عن الحريات العامة، من تهديد واعتداء وتخوين يؤكد مرة جديدة هوية مشروع ​العنف​ والوصاية"، مشيرا الى ان "أي إعتداء بصمات فاعليه مكشوفة، وعلى ​الدولة​ تحمل مسؤولياتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: على الدولة تحمل مسؤولياتها تجاه اي اعتداءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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