شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمريكى: تركيا وقطر يحتضنان تنظيم الإخوان لنشر مخططاتهم وهيمنتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينكشف أمام العالم يوما بعد يوم العلاقات القطرية والتركية ذلك التحالف الذى يريد بسط هيمنته من خلال دعم الإيديولوجيات المتطرفة، وجعل أراضيهم مأوى لهم لتنفيذ أهدافهم الإقليمية.

سلطت قناة "سكاى نيوز عربية" الضوء على تقرير مؤسسة الدفاع الديموقراطية الأمريكية حول العلاقات بين تركيا وقطر، ودعمهم بتنظيم الإخوان الإرهابى لبسط هيمنتهم ومخططاتهم.

وذكر التقرير، أن التحالف الدوحة وأنقرة مدفوع بإيديولوجيات مشتركة يمتد إلى مجالات مختلفة منها العسكرية والمصرفية وقطاع الطاقة والإعلام.

وشدد التقرير على، أن أبرز ما يجمع أنقرة والدوحة التمويل غير المشروع ودعم الإيديولوجيات المتطرفة وإيواء الإرهابيين، وأن تلك المخاطر تشكلها تلك الثنائية حيث الدعم المالى واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية فى العالم العربى التى وفروه للتنظيمات الإرهابية والمسلحين فى العالم العربى.

وأوضح التقرير أن النظامين ارتبطا اسميهما بتنظيم الإخوان المصنف إرهابيا فى عدد من الدول، حيث وجدت تركيا وقطر الإخوان كأداة لبسط النفوذ الإقليمى ، الدولتان تحتضن أعضاء التنظيم، حيث أصبحت جسر ينشرون من خلاله مخططاتهم وهيمنتهم.

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