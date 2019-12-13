شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": منتدى شباب العالم حالة دائمة تؤكد رسالة مصر للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو عبد الباقى، سكرتير الهيئة الوفدية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن منتديات الشباب التي ترعاها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتت حالة دائمة ومهمة لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تبادل الثقافات والأفكار والرؤى بين أبناء شعوب الأرض المتجانسة، خاصة وأن هناك 8000 آلاف مشارك من أنحاء العالم.

وأكد "عبدالباقى" أن تلك العملية التبادلية تنعكس على مجالات مختلفة، أهمها تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والسياحة، وتأكيد حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر كبلد راعية للسلام فى المنطقة.

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وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، أن مصر لديها رسالة عظيمة توجهها إلى العالم هي رسالة السلام، وتأكيد وضعها الإقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا ودول القارات الأخرى، كمركز وقلب الكرة الأرضية.

ووجه "عبدالباقى" الشكر للقيادة السياسية وجميع الأجهزة والمؤسسات في مصر على اهتمامها بإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في مثل هذه المنتديات وتفعيل دور الشباب وتمكينهم من المناصب القيادية فى الدولة للاستفادة من أفكارهم الجديدة ودمجها مع الخبرات الموجودة.