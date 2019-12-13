شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: منتدى شباب العالم فرصة لإعداد الشباب وتأهيلهم للمناصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم منبر دولي يهدف لخلق كوادر جديدة، قادرة على المشاركة في صناعة القرار السياسي، وتحقيق درجة عالية من الوعي تجاه العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي، من خلال عقد لقاءات تجمع الشباب من مختلف الجنسيات، لعرض كافة الآراء والأفكار والمقترحات، تجاه القضايا والمواقف السياسية.

وأشاد فؤاد، بحسن اختيار الموضوعات والقضايا التي ستكون محل مناقشة وبحث خلال المنتدى، فضلا عن التركيز على الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية، التي تخدم التنمية في المجالات المختلفة، والتي لن يتعامل معها غير الشباب، فاعتبارهم الفئة الأكثر استيعابا للتطوير التكنولوجي.

وأشار فؤاد، إلى أن المنتدى فرصة لتبادل الأفكار والآراء، والتواصل المباشر بين القيادة السياسية والشباب المصري، من خلال فتح حوار حول التحديات التي تواجه الشباب، وآليات التعامل من قبل الحكومة لحلها، الأمر الذي يخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وذلك بعد تنفيذ توصيات كل منتدى أو مؤتمر على أرض الواقع، مؤكدا، أن المؤتمرات حازت على إشادة الأمم المتحدة، وتم توصيل العديد من الرسائل للخارج بأن مصر، تسعي لتقديم كافة أشكال الدعم للشباب.

Advertisements