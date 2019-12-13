زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي: الانتخابات البريطانية "لحظة فاصلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - إدنبرة - أ ش أ

قالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستارجن، إن بلادها رفضت حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون، واصفة نتائج الانتخابات العامة البريطانية التي جرت أمس بـ "اللحظة الفاصلة".

وأضافت ستارجن، في خطاب ألقته اليوم الجمعة، في العاصمة إدنبرة، ونقلته قناة "سكاي نيوز"، أن نتائج الانتخابات العامة البريطانية أظهرت أن "نوع المستقبل الذي ترغب به الأغلبية في اسكتلندا يعد مختلفًا عن ذلك الذي اختارته البقية في المملكة المتحدة".

وأكدت ستارجن أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "ليس لديه تفويضًا، على الإطلاق، لأخذ اسكتلندا خارج الاتحاد الأوروبي"، وأنها ستقوم خلال الأسبوع المقبل بتبرير الحاجة لنقل الصلاحيات إلى بلادها، حتى يتسنى إجراء استفتاء مستقل، مشددة أن "شعب اسكتلندا تكلم، وأنه حان وقت تقرير مستقبلنا".

وأشارت ستارجن إلى أنه أصبح من الواضح، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الأغلبية العظمى من الشعب في اسكتلندا يرغبون في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وأوضحت أنه تم إصدار الحكم في ما يتعلق بالخروج من التكتل في الاستفتاء الذي جرى في عام 2016، وأنه تم تأكيده في الانتخابات العامة التي أقيمت في عام 2017، كما تم تعزيزه خلال الانتخابات الأوروبية في وقت سابق من العام الجاري، وتم التشديد عليه بصورة مؤكدة الليلة الماضي.

وأدانت ستارجن أن يتم تجاهل الشعب في اسكتلندا لثلاثة أعوام، ما دفع شعب بلادها بالقول الليلة الماضية "كفى"، مؤكدة أنه حان الوقت لجونسون البدء في الاستماع إليهم.

وتابعت ستارجن "الأمر لا يتعلق بمطالبة بوريس جونسون، أو أي سياسي آخر من (وستمنستر) الحصول على إذن، إنما الأمر متعلق بتأكيد الحق الديمقراطي لشعب اسكتلندا في تحديد مستقبله، ونظرًا لمخاوفي من أن حكومة المحافظين تخبئ اسكتلندا، فإن الحق في اختيار مستقبلنا لم يكن قط أكثر أهمية منه اليوم".

وقالت ستارجن "بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني فدعوني أكون واضحة، الأمر ليس مجرد طلب أنا أقدمه أو الحزب الوطني الإسكتلندي، بل إنه حق شعب اسكتلندا، وباعتباري زعيمة لحزب مهزوم في اسكتلندا ليس لدينا الحق في الوقوف في الطريق".