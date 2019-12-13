المركزي يوافق على مد مبادرة المتعثرين بالبنك الزراعي خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري :

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك المركزي وافق على طلب البنك بمد مبادرة تسوية المتعثرين السابقة للأفراد والشركات حتى نوفمبر 2020 نظرا لأن معظم المتعاملين من البنك من المزارعين والفلاحين كأفراد.

وكان البنك المركزي، أطلق رسميا، مبادرة تسوية المتعثرين الأولى أواخر شهر يونيو من العام الماضي 2018 لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وتم إيقاف المبادرة في نهاية ديسمبر الماضي 2018 بانتهاء أجلها، ولكن تم مدها للبنك الزراعي استثنائيا 6 أشهر إضافية لتنتهي في يونيو الماضي.

وأشار السيد القصير إلى أن موافقة المركزي على مد المبادرة تساعد في استفادة 97 ألف عميل تبلغ إجمالي مديونياتهم 2.2 مليار جنيه.

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وأوضح أن عدد العملاء المستفيدين من مبادرة إقالة مديونيات المتعثرين للأفراد والشركات بلغ 13700 حاله بمبلغ 1.2 مليار جنيه من يونيو 2018 وحتى يونيو الماضي.

وأدرجت المبادرة السابقة 8 بنوك فقط وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، المصري لتنمية الصادرات، والزراعي المصري، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والعقاري.

وتشترط مبادرة المركزي على العميل سداد أصل المديونية بالكامل مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.

وأطلق البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة يوم الأربعاء قبل السابق مبادرة جديدة لإقالة مديونيات المتعثرين للشركات فقط عكس المبادرة السابقة التي اختصت الأفراد والشركات .