البحرين تهنئ بريطانيا بنجاح الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - أ ش أ
أعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن خالص التهنئة للمملكة المتحدة بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية التي شهدتها.
وأكد آل خليفة - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" - أن نتائج هذه الانتخابات ستسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعب المملكة المتحدة في المزيد من الرخاء والازدهار في شتى المجالات، وفتح آفاق جديدة في العلاقات بين المملكة المتحدة وجميع دول العالم.
وجدد وزير الخارجية البحريني اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية الوثيقة والتي تمتد لقرون مع المملكة المتحدة وما تشهده من تقدم مستمر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا لمختلف أوجه التعاون الثنائي والمضي بها لمستويات أوسع في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية وغيرها، ومواصلة التنسيق المتبادل بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
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